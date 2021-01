Parma, si avvicina anche Zirkzee. Il Bayern Monaco darà una risposta domattina

Parma assolutamente scatenato sul mercato degli attaccanti: detto dell'interessamento per Patrick Cutrone, i ducali stanno accelerando con la Steaua Bucarest per Dennis Man e sono in trattativa diretta con il Bayern Monaco per Joshua Zirkzee. Secondo quanto rivelato da Sky, l'attaccante olandese dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. La risposta definitiva da parte del Bayern Monaco dovrebbe arrivare entro domattina.