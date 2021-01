tmw Cutrone fra Udinese e Parma. Pressing ducale, si lavora al prestito con diritto di riscatto

Nella giornata di ieri l'Udinese sembrava vicina a chiudere il doppio colpo per l'attacco. Non solo Fernando Llorente (con l'addio di Kevin Lasagna direzione Verona), ma anche Patrick Cutrone dal Wolverhampton. In serata però non è arrivata l'accelerata attesa. La trattativa con l'Udinese resta in piedi, ma il Parma ha sfruttato il momento di riflessione per inserirsi nella corsa all'attaccante ex Fiorentina.

E nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da TMW, è da registrare un ulteriore pressing della società del presidente Krause: contatti continui con il club inglese proprietario del cartellino e con l'agente Federico Pastorello per provare a trovare la quadra, con l'operazione che è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.