Parma, stretta per Cutrone: lui il primo nome per l'attacco dei ducali

vedi letture

Patrick Cutrone resta il primo nome per l'attacco del Parma. L'attaccante, che nelle scorse settimane ha lasciato la Fiorentina per far ritorno al Wolverhampton, è pronto a tornare subito in Italia e nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti per trovare una soluzione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.