Parma-Torino, le formazioni ufficiali: Liverani lancia Brunetta, Giampaolo conferma il 3-5-2

Fabio Liverani lancia Brunetta: è l'argentino la grande novità nella prima formazione del 2021. L'attaccante esterno affiancherà Cornelius e Karamoh nel tridente che sfiderà il Torino alle 15, mentre a centrocampo spazio a Hernani come regisa, mentre Kurtic e Kucka saranno le mezzali. Difesa che non cambia, con Iacoponi e Gagliolo ad adattarsi come laterali, mentre Osorio e Alves difenderanno centralmente la porta di Sepe. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka, Karamoh, Cornelius, Brunetta.

A disposizione: Colombi, Balogh, Laurini, Valenti, Busi, Ricci, Brugman, Cyprien, Sohm, Camara, Inglese, Mihaila.

Allenatore: Liverani.

Nel Torino Giampaolo sceglie ancora Sirigu in porta, con Izzo, Lyanco e Bremer a comporre la difesa a tre granata in questa gara d'esordio nel 2021. A centrocampo Rincon agirà davanti alla difesa, con Linetty e Lukic mezzali, mentre gli esterni saranno Singo e Rodriguez. Verdi è la scelta come partner di Belotti, mentre Zaza inizierà dalla panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Gojak, Zaza, Edera, Meite, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Nkoulou.

Allenatore: Giampaolo.