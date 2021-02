Pastore e la Roma, addio in estate: colloqui in Qatar, ma la priorità per il Flaco è la MLS

A due anni dalla naturale scadenza del contratto Javier Pastore, trequartista della Roma, lascerà il club giallorosso. Rientrato solo da qualche settimana agli ordini di Fonseca dopo un infortunio che l'ha tenuto ai box per tutta la prima parte di stagione, il Flaco non ha ancora mai esordito in stagione. E il suo addio a fine campionato è scontato.

Dove? La priorità di Pastore, in questo momento, è la MLS. Contatti già lo scorso settembre, per un trasferimento a Miami o a Los Angeles, ma alla fine non se ne fece soprattutto perché Pastore era infortunato. La prossima estate invece le carte in tavola potrebbero cambiare e sullo sfondo anche l'ipotesi Qatar: il suo procuratore ha parlato dal vivo con diversi club in occasione dell'ultimo Mondiale per Club. Ancora nulla di concreto, ma il trasferimento in un club qatariota la prossima estate è possibile. Anche se, al momento, non è la priorità.