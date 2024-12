TMW Pavel Nedved pronto a ripartire: l'Al Shabab gli ha offerto il ruolo di amministratore delegato

Pavel Nedved potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex dirigente della Juventus è vicino all'accordo con l'Al Shabab, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato, a stretto contatto con il nuovo tecnico, che sarà un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Fatih Terim, pronto a prendere il posto lasciato vacante qualche giorno fa da Vítor Pereira, passato al Wolverhampton.

Vicepresidente dei bianconeri dal 23 ottobre 2015, è stato tra gli artefici di uno dei cicli più vincenti della storia della Vecchia Signora, che ha conquistato ben nove Scudetti consecutivi. È rimasto in carica fino al 28 novembre 2022 quando, insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione con a capo il presidente Andrea Agnelli, si è dimesso dal proprio ruolo a causa del processo sportivo che ha visto implicata tutta la vecchia diriganza. La FIGC lo aveva inibito per 8 mesi a svolgere attività in ambito federale ma il 22 maggio 2023 era stato prosciolto.

Nell'Al Shabab giocano Giacomo Bonaventura, Yannick Carrasco, Daniel Podence e Wesley Hoedt.