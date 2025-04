Pedro suona la carica in vista del Bodo: "Peccato per il pari nel derby, giovedì tutti insieme"

Il pareggio nel derby ieri ha lasciato l'amaro in bocca alla Lazio, che però ha immediatamente l'opportunità di rifarsi nella delicatissima sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale. Attraverso i propri canali social, l'attaccante biancoceleste Pedro ha voluto non a caso suonare la carica ai suoi in vista della gara di giovedì, che vedrà la compagine capitolina ripartire dal 2-0 dell'andata:

"Peccato non aver potuto regalare la vittoria alla nostra gente ieri sera, meritavamo i 3 punti. Ora testa a giovedì, tutti insieme", si legge sul profilo Instagram dello spagnolo all'indomani dell'1-1 con la Roma (gol di Romagnoli e Soulé).

Le parole di mister Marco Baroni

Intervistato da Radio Serie A dopo il derby della capitale, terminato 1-1, il tecnico biancoceleste Marco Baroni non solo ha commentato la prova della sua squadra nella stracittadina, ma si è anche sbilanciato in vista del ritorno di Europa League contro il Bodo/Glimt. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo lavorando, stiamo creando una forte identità, stiamo cercando di far crescere i giovani. La squadra è entrata con il piglio giusto, con la giusta mentalità, una squadra che sentiva il derby, perché il derby va sentito oltre che giocato e mi è piaciuto il sentimento che avevamo, aiutato dalla bellissima coreografia dei nostri tifosi. Siamo dispiaciuti per non aver regalato loro una vittoria. Giovedì abbiamo bisogno di quest'energia, sono sicuro che la partita sia aperta, anzi sono convinto che passeremo il turno. Dobbiamo giocarcela tutti insieme".