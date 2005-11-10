Il Pepo Martinez non dà garanzie. Dalla Nigeria: l'Inter pensa a Okoye per la porta

Il futuro di Maduka Okoye potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato invernale dell’Udinese. Il portiere nigeriano, finito sotto i riflettori dopo l’ultimo errore, sarebbe finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di nuove garanzie tra i pali. Un’eventuale partenza aprirebbe nuovi scenari anche in casa bianconera, dove Bartosz Mrozek rappresenta già una possibile alternativa. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma la situazione merita attenzione.

Okoye-Inter, indiscrezione dalla Nigeria

L’errore nell’ultima partita, costato caro all’Udinese, non cancella le attenzioni del mercato su Maduka Okoye. Il Messaggero Veneto riporta un’indiscrezione proveniente dalla Nigeria secondo cui l’Inter starebbe valutando il portiere bianconero, arrivato in Friuli nel 2023 dal Watford. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di garanzie tra i pali, anche alla luce delle prestazioni altalenanti di Josep Martinez. L’Udinese, dal canto suo, valuta il proprio estremo difensore 20 milioni di euro: una richiesta molto alta che potrebbe complicare l’eventuale trattativa. Al momento non ci sono comunque offerte ufficiali e ogni discorso sarebbe rinviato alla riapertura del mercato a gennaio.

Mrozek, l’alternativa è già in casa

In caso di partenza di Okoye, il club friulano avrebbe già in rosa il possibile sostituto: Bartosz Mrozek. Il portiere polacco, classe 1999, è arrivato in estate dal Lech Poznan, con cui ha collezionato 121 presenze e conquistato due titoli nazionali, l’ultimo nel maggio scorso. Mrozek ha inoltre già avuto modo di mettersi in mostra con la maglia bianconera nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia. La soluzione, dunque, potrebbe essere già a disposizione di Kosta Runjaic.