Okoye e Belen ancora al centro del gossip. E Corona li insegue senza casco per Milano

Il flirt che coinvolge Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, e Belen Rodriguez continua ad alimentare il gossip. Al centro della storia c'è la festa per il 42° compleanno della showgirl argentina, celebrato lo scorso 21 settembre a Milano. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona nel suo nuovo format King of P, l'ex re dei paparazzi avrebbe atteso l'uscita dei protagonisti dal locale argentino che ospitava il party, con l'intenzione di documentare un presunto incontro tra i due dopo la serata.

Corona in moto senza casco: il video dell'inseguimento

Proprio Corona ha seguito il van sul quale viaggiava il portiere nigeriano, documentando l'intera operazione insieme a un collaboratore. Le immagini, pubblicate sul suo canale YouTube, mostrerebbero l'inseguimento per le strade di Milano in moto e senza casco. Una volta raggiunto l'hotel, il fotografo si sarebbe avvicinato per riprendere l'ingresso di Okoye e del suo entourage. Il numero uno bianconero non avrebbe nascosto il proprio fastidio, chiedendo ripetutamente a Corona: "Perché fai il video?". Una reazione che testimonia quanto l'attenzione mediatica abbia accompagnato quella serata.

#fabriziocorona #9Novembre2026 #belenrodriguez https://t.co/yf47XdnPvV — Gerry Ant (@GerryAnt2026) November 9, 2026

Udinese, riflettori anche sul momento di Okoye

Al di là delle indiscrezioni sulla sua vita privata, per Okoye resta centrale il campo. Il portiere sta attraversando una fase complicata, con prestazioni al di sotto dei livelli mostrati nella passata stagione. Un rendimento che si inserisce nelle difficoltà generali dell'Udinese, protagonista di un avvio di campionato particolarmente negativo. Per i tifosi friulani, dunque, la speranza è che le vicende extracalcistiche non finiscano per aggiungere ulteriori distrazioni a un momento in cui la squadra ha soprattutto bisogno di ritrovare risultati e certezze.