14.50 - L'Udinese sfiderà il Bologna nella dodicesima giornata della stagione 2026/2027. In conferenza stampa mister Paolo Zanetti darà le ultime indicazioni alla stampa in vista della partita.

15.00 - Inizia la conferenza stampa.

Com'è stata la sosta?

"Come si era già detto in precedenza ci sono stati vantaggi solo in parte. E' stata vantaggiosa solo per chi è rimasto qua, abbiamo lavorato duramente sulle prestazioni individuali, il collettivo ce l'ho avuto parzialmente oggi e ce lo avrò domani. Mi sarebbe piaciuto poter sfruttare di più questo periodo. Vedo dei ragazzi che hanno capito cosa serve per cambiare la situazione. Nel complesso a Venezia non era una gara dove meritavamo di perdere, però alla fine in alcune situazioni l'abbiamo meritata per un atteggiamento non corretto. Da questo punto di vista sono stato chiaro e deve arrivare una risposta da parte di tutti. Arriva ora una partita contro un avversario importante. Le qualità le abbiamo, dobbiamo dare delle risposte importanti".



Riuscire a conquistare almeno un punto potrebbe fare comunque bene ai ragazzi?

"Sì, la mentalità dev'essere questa, non una mentalità sparagnina. In questo momento si fa benino qualche fase e male una fase in particolare. Prendiamo troppi gol, siamo spesso scoperti nelle coperture, si fa qualche gol ma troviamo poco la porta. Questa squadra in questo momento sta dimostrando di non riuscire a star dentro a certe situazioni e di settimana in settimana mi aspetto dei miglioramenti importanti. Siamo almeno al 30-40% in meno per quanto riguarda seconde palle, contrasti vinti, bisogna assolutamente alzare questa parte e alzando questa parte devono uscire le nostre qualità. Io sono convinto di farcela, adesso ci sputano tutti addosso, ma voglio vedere dove saremo tra 2 mesi, se saremo ancora lì ce lo saremo meritati. Tutti i ragazzi sono sotto valutazione, ora le partite devono dare risposte".



Assenze in difesa? Come sta Davis?

"Non solo Davis, abbiamo più di qualche situazione da valutare. abbiamo perso Bertola e lo sapete. Ci sono poi i ragazzi da valutare dopo le nazionali, potrà scendere in campo chi è al top, altrimenti è impossibile stare dentro a gare così. Le valutazioni dovrò rimandarle a domani o addirittura alla domenica mattina, dovrò mettere i ragazzi che danno più garanzie. C'è il rientro di Zanoli che per noi è un giocatore importante, ma chiaramente è a mezzo servizio, per dinamicità però ci dà una grossa mano".



C'è l'idea di abbassare di più il blocco basso rispetto a quanto fatto con Runjaic?

"Baricentro basso non significa per forza difendere meglio. Bisogna riconoscere che quando non si può pressare allora devi fare blocco, quando riesci a rimanere stabile per dei quarti d'ora nella metà campo avversario, come accaduto a Venezia, vuol dire che hai delle qualità, altrimenti staresti basso sempre. Questa squadra può cercare il dominio, però serve equilibrio, soprattutto quando bisogna andare a recuperare palla. Bisogna essere coordinati e organizzati in tutte le fasi. A Venezia ho visto diverse cose che abbiamo provato in allenamento, si possono fare tante cose, ma serve anche la mentalità".