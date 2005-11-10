Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata

In attesa delle due partite di oggi ecco i top e i flop del decimo turno al fantacalcio

TOP

Moreira: protagonista assoluto del derby con 2 assist e uno splendido gol su punizione. 4 gol in questa sua prima stagione di serie A. Quando sta bene può spaccare la partita in qualsiasi momento ed è difficile lasciarlo fuori. Fantavoto 12.5.

Cristante: la Roma segna e si diverte e il centrocampista porta i suoi primi bonus di questo campionato. Giocatore fondamentale per Gasperini e conosciamo le potenzialità offensiva delle sue squadre, in cui ogni giocatore può andare a bonus. Fantavoto 11.

Calò: ormai non è più un caso, il Frosinone delle meraviglie continua a stupire e vincere. Il centrocampista alla sua prima stagione in serie A è già all'incredibile score di 5 reti e 2 assist. Numeri da capogiro che non possono essere ignorati e schierarlo diventa quasi un obbligo. Fantavoto 10.5.

FLOP

Obert: partita in cui Isaksen gli fa venire mal di testa ma in cui riesce comunque a limitare i danni. Nel finale, all'ennesimo strappo del danese viene espulso ma rimane un difensore di buona affidabilità e di sicura titolarità. Fantavoto 4.

Marianucci: partita difficilissima in cui viene schierato per la pesante emergenza. Se la cava discretamente ma quando la partita si sblocca saltano gli schemi e prende il secondo giallo. Difficile poter fare affidamento su di lui. Fantavoto 4.

Okoye: l'Udinese è in caduta libera e il suo portiere non è esente da colpe. Se con il Parma la sua prova ha permesso di conquistare quello che di fatto è l'unico punto da settembre in poi, con la Roma influiscono anche i suoi errori soprattutto quello sul gol di Cristante ma anche in altre circostanze si dimostra poco reattivo. Fantavoto 0.