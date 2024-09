Per Kvaratskhelia solo una botta, Conte tira un sospiro di sollievo in vista del Cagliari

Sospiro di sollievo per Antonio Conte e tutto il Napoli in merito alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75', un problema fisico che aveva destato grande preoccupazione in vista del ritorno del campionato.

Il georgiano era atteso nella giornata di oggi in Italia dove sono state valutate attentamente le sue condizioni. Nessun infortunio per lui, solo una botta da smaltire in vista della trasferta di Cagliari di domenica prossima, stando a quanto rivela Sky Sport. A meno di sorprese dunque il georgiano dovrebbe essere tra i titolari per andare a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle colte su Bologna e Parma.

C'è anche il rinnovo del contratto che si avvicina sempre di più: le ultime

L’intenzione da parte del numero uno è quello di rinnovare il contratto fino al 2029 ritoccando naturalmente l’ingaggio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la prima offerta per il prolungamento è di cinque milioni di euro con le parti che si sarebbero riavvicinate molto. Ovviamente servirà anche il tempo necessario affinché si trovi l’intesa giusta e arrivi la tanto attesa fumata bianca.