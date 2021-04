Per Pochesci 'è più forte di Tonali', Ghion: "Non le manda a dire. Mi ha colpito molto"

vedi letture

"Palmieri? Per me è come un padre nel mondo del calcio".

“Non capisco gli osservatori, ha molte più qualità di Tonali”. Così si espresse Sandro Pochesci su Andrea Ghion, centrocampista di scuola Sassuolo, che ha parlato della fiducia esternata dal suo tecnico ai microfoni di SassuoloNews.net: "Ho fatto 3 presenze in Serie A, non ho avuto modo di mettermi in mostra, da un certo punto di vista 'giustifico' gli osservatori. Parlando con mister De Zerbi ho scelto di andare in prestito. A me va bene. Sono andato in C a Carpi e sto dimostrando le mie qualità. Io cercavo questo: continuità, fare delle belle prestazioni per tornare più pronto. Sono stato fortunato. Mister Pochesci non le manda a dire, è sanguigno, dice quello che pensa e quando ha fatto quell'affermazione lì mi ha colpito molto perché sentivo che qualcuno si accorgeva dei sacrifici fatti".

Sull'esperienza a Sassuolo: "L'esperienza a Sassuolo mi ha fatto crescere come uomo. Sono stato in convitto e ho conosciuto dei veri amici che sento ancora, quotidianamente. Sono cresciuto a livello calcistico anno dopo anno. Ringrazio i mister, ognuno di loro mi ha dato qualcosa, dal punto di vista tecnico, tattico e anche umano. Anche il direttore Palmieri, che avevo a Parma e mi ha portato a Sassuolo, lo reputo un padre nel mondo del calcio".