Perché il gol di Lukaku è regolare: non è giocata di Lazzari, ma nemmeno fuorigioco

Il 2-0 di Romelu Lukaku era stato inizialmente annullato dall'arbitro, per poi essere convalidato. La dinamica dell'azione è abbastanza chiara: una palla contesa da Brozovic va a colpire Lazzari e favorisce l'intervento del belga che da pochi passi batte Reina. Non è giocata del difensore laziale, perché è chiaramente involontario il suo intervento, ma non c'è il fuorigioco di partenza del centravanti interista. Se al momento del tocco di Brozovic Lukaku fosse stato in offside, allora sarebbe stato annullato. Invece il Var ha certificato la posizione regolare dell'interista che ha firmato il trecentesimo gol della sua carriera.

