"Perché non dice che ha speso una barca di soldi?" Ranieri svela il colloquio coi Friedkin

vedi letture

E' stata una sua decisione quella di puntare su Claudio Ranieri? E' una delle domande poste a Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, nel corso della presentazione di Claudio Ranieri. Questa la risposta del dirigente francese. "E' stata una scelta molto importante ed è stata presa insieme alla collettività e quindi insieme alla famiglia Friedkin".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Claudio Ranieri.

Sullo stesso tema interviene Claudio Ranieri: "Noi siamo abituati a vedere le cose in maniera piramidale, ma i Friedkin le vedono in maniera orizzontare, collegiale. Tutti stiamo lavorando per riportare la Roma dove merita, dove i nostri tifosi sognano. Io gliel'ho detto a Dan: 'Lei ha speso un sacco di soldi, perché non lo dice? Se dice queste cose la città la ama'. E lui mi ha risposto: 'Tempo al tempo'. Certo, adesso è scioccato. Ha messo una barca di quattrini e non ha ottenuto risultati. Avrà sbagliato qualcosa, sicuramente. Ma speriamo che adesso le cose vadano per il verso giusto, me lo auguro io innanzitutto come tifoso e poi come persona che sta dentro questa società come dirigente e allenatore. Dovrò aiutare Florent e tutti quanti per far sì che le cose marcino per il verso giusto".