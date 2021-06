Perez: "Contento che Ancelotti e Pintus siano tornati. Allegri e Conte? Mai parlato con loro"

Florentino Perez ha parlato al programma El Transistor di Onda Cero. Tra i temi affrontati anche quello dell'addio di Zinedine Zidane e del ritorno di Carlo Ancelotti in panchina: "Siamo contenti che siano tornati lui e Pintus per cominciare una nuova tappa. Con José Ángel Sánchez abbiamo pensato che potesse essere una buona soluzione. Pochettino? Non abbiamo parlato con lui, nemmeno con Conte e con Allegri. Zidane? Il suo addio non mi ha sorpreso. Quest'anno è stata dura e alla lunga ci si stanca. La vita dell'allenatore è molto dura. Ho lottato per cercare di convincerlo. La sua lettera d'addio? Non l'ho letta. Zidane è molto semplice, quando dice che vuole andare se n'è già andato. Sogna di allenare la Nazionale francese, sono sicuro che ce la farà".