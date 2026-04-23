TMW Perin di nuovo al Genoa in estate? Bijlow è il titolare ma l'idea romantica c'è

Mattia Perin ancora una volta al Genoa? Possibile, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW. Il portiere classe '92 attualmente alla Juventus è legato con un contratto valido fino al 2027 al club bianconero. Il Genoa, club in cui Perin ha lasciato grandi ricordi, in queste ultime settimane si è informato sulla situazione del giocatore in vista del prossimo anno e potrebbe approfondire la questione una volta terminato il campionato.

Il titolare sta convincendo.

Un sondaggio esplorativo a cui dovranno nel caso seguire valutazioni. Lo scorso 20 gennaio infatti lo stesso Genoa ha deciso di puntare su Justin Bijlow, classe '98 che ha avuto un ottimo impatto sulla squadra rossoblù in questa seconda parte di stagione, dopo che nella prima De Rossi aveva schierato sempre Leali come titolare. E nelle idee del club, l'investimento di gennaio è stato fatto anche in ottica futura.

I possibili sondaggi esterni.

Le buone prestazioni dell'olandese potrebbero però attrarre potenziali interessi in estate, col Genoa che non vorrebbe farsi trovare impreparato nel caso in cui le offerte dovessero essere di quelle considerate "irrinunciabili". E Perin rappresenterebbe l'usato sicuro su cui puntare, nel caso. In prima squadra col Grifone l'attuale portiere della Juventus ha collezionato 204 presenze, con 266 gol subiti e 57 clean sheet