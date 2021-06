Perotti su Gasperini: "Il miglior allenatore che abbia mai avuto. Mai allenato come con lui"

Diego Perotti, ai microfoni di Sky, ha parlato del suo rapporto con Gian Piero Gasperini, suo tecnico ai tempi del Genoa: “Già dal primo anno in cui sono arrivato a Genova siamo arrivati quinti e qualificati in Europa League. È l’allenatore migliore che abbia mai avuto e che mi ha fatto esprimere al meglio. Sono arrivato al Genoa in un momento in cui non stavo bene, gli allenamenti erano pazzeschi, giocavamo un calcio per fare gol, contro tutti. Conoscere Gasperini mi ha fatto conoscere un nuovo modo di giocare e di allenarmi. In ritiro facevamo tanto lavoro atletico, con lavori forza e poi lavoravamo con la palla. Non mi sono mai allenato così e in campo si vedeva: arrivavamo a fine partite che a livello fisico eravamo migliori.

"La cessione alla Roma? Avevo avuto una riunione con Gasperini in cui mi aveva chiesto se volevo giocare contro la Fiorentina. Come professionista volevo giocare, il Genoa mi aveva aperto le porte quando non stavo bene e l’unica cosa che poteva restituirgli era giocare fino alla fine. Non ho pensato a potermi far male o altro, da professionista dovevo giocare”.