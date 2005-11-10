Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 00:08Serie A
16.10.2026 00:08Serie A
Fonti preferite
Il difensore della Primavera viola ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche di Andreazzoli e del suo recente rinnovo fino al 2029.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alessandro Perrotti, terzino sinistro della Fiorentina Primavera che in estate si è allenato con il gruppo della prima squadra (al tempo allenato ancora da Grosso), è stato intervistato da Radio FirenzeViola: "Appena ho saputo la notizia non ci credevo nemmeno io. Sono qui da quando ho dieci anni e andare in ritiro con i più grandi è stata un’emozione bellissima. Poi, giocare su quei campi in Inghilterra sembrava un paradiso. Cercavo di non strafare, di giocare come so e di dare il massimo nell’atteggiamento: se fai bene sotto quell’aspetto, fai bene anche in campo".

Che ambiente ha trovato? C'è qualcosa che si porta dentro?
"Lì impari ogni giorno dai compagni, dai più anziani: in generale, impari da tutti. Il momento che ricordo meglio è l’esordio contro il Watford. Quando sono uscito ero soddisfatto, avevo fatto una bella partita. A casa c’erano tutta la mia famiglia e quella della mia ragazza, riunite per guardarla insieme. Ricevere i loro messaggi e le loro chiamate è stato bellissimo".

C'è qualcosa in cui sente di dover migliorare?
"Nella fase difensiva. Non essendo un terzino naturale, ho bisogno di lavorarci. Lo sto già facendo e cerco di migliorare ogni giorno. Quello che mi riesce meglio è l’accelerazione, la corsa, lo strappo palla al piede. Secondo me è la mia caratteristica migliore e devo sfruttarla al massimo".

Con un allenatore d'esperienza come Andreazzoli come vi state trovando?
"Si vede che il mister ha tanta esperienza e tante panchine in Serie A. All’inizio magari facevamo un po’ fatica a seguirlo: ha idee più da adulti e ci stiamo abituando tutti insieme. Ora stiamo seguendo al massimo lui e tutto lo staff".

Di recente ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029. A chi dedica questa tappa?
"Ai miei genitori, mamma e babbo, assolutamente. Mi sono sempre stati vicini. Ogni giorno venivano a prendermi a scuola, uscendo dal lavoro. Mio padre ha lasciato il lavoro che faceva e si è dedicato a un’attività online per potermi seguire ed essere presente a tutte le partite. È venuto in Sicilia, in Sardegna, viene a Verona, a Milano: mi segue dappertutto. Anche mia mamma mi segue ogni giorno, mi chiede tutto e mi ha sempre accompagnato. Entrambi sono sempre stati presenti in tutto".

Da tifoso, quale Fiorentina l'ha fatta affezionare di più?
"Quella di Palladino di due anni fa. È stata un’annata molto bella da vivere da tifoso. Andavo anche un po’ di più allo stadio ed è stata una stagione emozionante".

In quella squadra c'era Gosens: lo osservava con attenzione?
"Sì, assolutamente. L’anno scorso mi sono anche allenato con lui. Quando vai in prima squadra guardi sempre i giocatori del tuo ruolo e cerchi di rubare qualsiasi cosa: un movimento, una corsa. Poi lui era molto umile, bravissimo con i ragazzi".

Sogna il suo esordio al Franchi?
"A me basta anche solo entrare davanti a quei tifosi: sarebbe un’emozione unica. Ovviamente cercherei di fare del mio meglio. Se riuscissi anche a mostrare la mia caratteristica, partire palla al piede, sarebbe ancora più bello".

Articoli correlati

Immagine news 1
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine news 2
Celta Vigo-Juventus 1-2: il tabellino della gara
Immagine news 3
Unity EURO Cup a Coverciano, torneo dei rifugiati alla Lettonia. Antognoni: "Il calcio è questo"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Lazio, idee di mercato per il futuro: nel mirino c'è Filippo Toscano della Reggina
Immagine news 3
00:22 Serie A
Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
Immagine news 4
00:15 Serie A
Napoli, sfida ad Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca Juniors
Immagine news 5
00:08 Serie A
Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"
Ieri
Immagine news 6
23:59 Serie A
Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"
Immagine news 7
23:55 Serie A
Cisse diventa capocannoniere d'Europa League. Gli fa compagnia un norvegese
Immagine news 8
23:55 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Valuteremo Raspadori. Contento per Zalewski e Pasalic"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cissé il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine top news n.1 Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?
Immagine top news n.2 Il Milan d'Europa League gioca a poker. Cisse spaziale, ne fa 3: è nata una stella?
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti: "A Conceicao conviene avercela con se stesso. Spiegherà"
Immagine top news n.4 Atalanta, buona la prima in Conference: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il 3-1 col Pafos
Immagine top news n.5 We love Cisse. È il più giovane italiano a segnare 3 reti in Europa, il futuro è suo
Immagine top news n.6 Salisburgo-Milan 0-4, le pagelle: Cisse devastante. Hutchinson, che bella sorpresa
Immagine top news n.7 Leonardo Pavoletti dà l'addio al calcio giocato. Ora lo attende un futuro da direttore sportivo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Immagine news Serie A n.3 Milanese sul Napoli: "Non c'è troppo feeling tra Allegri e De Bruyne"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine box news Serie A Lazio, idee di mercato per il futuro: nel mirino c'è Filippo Toscano della Reggina
Immagine box news Serie A Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
Immagine box news Serie A Napoli, sfida ad Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca Juniors
Immagine box news Serie A Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"
Immagine box news Serie A Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"
Serie B
Immagine box news Serie B Nastase su Mantova-Palermo: "Per i rosanero non sarà una passeggiata, ma vinceranno"
Immagine box news Serie B Caso Manchester City, Alosi rassicura il Palermo: "Non rischia nulla a livello sportivo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, la tifoseria ci crede: in più di 900 saranno al Bentegodi di Verona domani
Immagine box news Serie B Juve Stabia, a rischio i 5 milioni per il Menti: la priorità è passata da massima a minima
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, la Lega Pro dà l'ok al Giraud: le gare interne si torneranno a giocare lì
Immagine box news Serie C Perugia, tegola Bartolomei: si è operato alla caviglia. Almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Livorno, C. Lucarelli su Regazzetti: "Leggendo certi commenti mi sono vergognato"
Immagine box news Serie C Livorno, A. Lucarelli: "Regazzetti operato per un tumore. Letti commenti sgradevoli"
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23, ricorso degli orobici: il Giudice Sportivo non omologa il risultato
Immagine box news Serie C Il sindaco Leccese su Vaughn: "Immagino sia interessato anche al Bari. Non solo agli stadi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio