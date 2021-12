Peruzzi torna sull'addio alla Lazio: "Neanche un comunicato per dire che mi levavo dalle scatole"

Nel corso del suo intervento a RadioSei, l'ex portiere e club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, è tornato sul suo addio alla società biancoceleste: "Tornare? Lotito non ci pensa proprio. In una società in cui ho lavorato come dirigente per cinque anni, e penso che qualcosa abbia fatto, vado via e non hanno fatto nemmeno un comunicato per dire che si è levato dalle scatole questo rimbambito, arrivederci. Dicono qualsiasi cosa che riguarda i giocatori sui social e non potevano fare una comunicazione del genere? Se non l'hanno fatta, allora è stato giusto che andassi via".

