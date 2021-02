Piano B...effa: ora l'alternativa tattica serve al Milan

C’era una volta il piano B. Quello cui per acclamazione avrebbe dovuto rivolgersi Antonio Conte per modificare un’impostazione tattica ritenuta troppo prevedibile da parte della sua Inter, e che ora ad un paio di mesi di distanza, sembra invece servire maledettamente alla controparte rossonera. La crisi di risultati in cui è piombato il Milan dall’inizio del 2021 sottopone all’attenzione di Pioli l’opportunità di apportare qualche variante all’ormai paradigmatico 4-2-3-1 cui il tecnico del Milan si sta affidando dall’inizio della sua esperienza sulla panchina rossonera. Rinfoltire il centrocampo, senza consegnarsi in maniera così inerme all’Inter sarebbe potuta essere una soluzione che avrebbe potuto anche mettere in dubbio l’esito di una stracittadina che ha invece subito un indirizzo ben preciso sin dalle primissime battute.

Ora con l’incedere della stagione e con l’approssimarsi delle inseguitrici, sembra necessario trovare un’alternativa tattica per riuscire a destare qualche sorpresa nell’avversario. La classifica si accorcia, l’Inter capolista è distante quattro lunghezze esattamente come la Juve che insegue con una partita in meno.

Il campionato del Milan, in un senso o nell’altro, passa attraverso le prossime settimane.