Piccinini: "Dzeko ormai è una riserva? Stasera sarebbe stato più adatto di Mayoral"

Ai microfoni di Sky Sport, Sandro Piccinini ha parlato della Roma e delle scelte di Fonseca: "La Roma ha sprecato tanto, era una partita che doveva vincere vista l'occasione importante per salire in classifica. Borja Mayoral è andato in difficoltà e questa non era la partita per lui, Dzeko ormai è una riserva? Secondo me sarebbe stato più adatto per la gara contro il Benevento".