Pinto sullo scambio Dzeko-Sanchez: "Ho incontrato l'Inter, ma non è mai partita una trattativa"

vedi letture

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, puntualizzando le voci circa uno scambio tra Dzeko e Sanchez, che hanno animato l'ultimo weekend del mercato invernale: "In primo luogo vorrei fare le mie le parole di Beppe Marotta, dirigente competente ed esperto, tutto quello che ha detto corrisponde al vero. Ho avuto una riunione con Piero Ausilio, una persona che stimo molto ed è stato particolarmente gentile e cordiale, abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo mai arrivati ad una vera e propria trattativa. Personalmente ritengo che la grandezza di un club dipenda dalla grandezza dei propri tifosi. Vengo da una società con una tradizione simile, ma la decisioni che prendiamo devono corrispondere al bene per la proprietà".