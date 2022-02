Pioli: "Ibra non sarà mai un peso per noi. L'evolversi di questa stagione deciderà il suo futuro"

Mister Stefano Pioli, nel corso dell'intervista concessa a Radio anch'io sport, è stato interpellato anche sul presente e sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "La stagione è ancora lunga, oggi Zlatan è purtroppo fermo e sta facendo di tutto per recuperare. Lui rimane comunque un calciatore importantissimo per noi. Vedremo come si svilupperà la stagione, che inciderà anche sul suo futuro, ma Ibra non sarà mai un peso per noi".