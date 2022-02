Pioli: "Ibra tornerà a correre tra domani e domenica, poi valuteremo il rientro giorno dopo giorno"

Come sta Ibrahimovic? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match contro la Salernitana valido per la 26esima giornata di Serie A. Questa la sua risposta: "Sta sicuramente meglio, tra domani e domenica ricomincerà a correre e poi valuteremo la sua condizione giorno dopo giorno. Non sappiamo ancora quando potrà rientrare in gruppo".

