Pioli: "Le prime 7 si giocano Scudetto e posto Champions, non vogliamo finire tra le 3 deluse"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, mister Stefano Pioli ha parlato così della corsa ai piani alti della classifica di Serie A: "La mia unica preoccupazione è mantenere alti i livelli di prestazione della squadra, fino ad ora il nostro rendimento è stato positivo ma possiamo migliorare a livello tecnico e tattico. Le prime 7 in classifica hanno la possibilità di vincere lo Scudetto e arrivare in Champions, da sfidare fino alla fine. Non vorremmo far parte delle 3 deluse ma di quelle 4 che vanno in Champions", le dichiarazioni del tecnico del Milan.