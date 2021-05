Pioli, lo 0-3 allo Stadium un'ipoteca sul suo futuro: conferma scontata con la Champions

Stefano Pioli ieri sera all'Allianz Stadium ha conquistato una delle vittorie più importanti della sua carriera. In una partita quasi da dentro o fuori, il suo Milan ha vinto 3-0 sul campo della Juventus e a tre giornate dalla fine è a +3 sui bianconeri quinti in classifica. Con lo scontro diretto a favore.

Una vittoria fondamentale per il Milan, a lungo primo in questo campionato. Ma anche per Pioli stesso, che con la qualificazione della squadra rossonera alla prossima Champions League resterà certamente alla guida di questa squadra anche per la prossima stagione.