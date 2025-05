Pioli può tornare alla Fiorentina. C'è anche il suo nome nella lista dei viola: il punto

vedi letture

La Fiorentina, dopo le dimissioni di ieri di Raffaele Palladino, è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore, in un clima non semplice, visto il comunicato della Curva Fiesole che, parafrasando un po' gli epiteti, ha chiesto a Daniele Pradè di andarsene e a Rocco Commisso di dosare meglio le sue parole dopo le sue affermazioni nella conferenza stampa di martedì scorso. Anche per questo motivo servirà un'accelerata in tempi brevi, per placare gli animi della piazza e tanto, sotto questo punto di vista, dipenderà proprio dal nome dell'allenatore che prenderà il posto del tecnico dimissionario.

Pioli più tornare.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tra i nomi in cima alla lista di Daniele Pradè e Roberto Goretti c'è anche quello di Stefano Pioli, per quello che sarebbe un ritorno a Firenze dopo la sua avventura sulla panchina dei gigliati dal 2017 al 2019. L'ex Milan rappresenta un'ipotesi plausibile per la Fiorentina ma chiaramente ci sono anche altre idee nella mente della dirigenza viola.

Gli altri.

Marco Baroni, in uscita dalla Lazio, Daniele De Rossi, Igor Tudor, che siederà però sulla panchina della Juventus almeno fino al Mondiale per Club, e Maurizio Sarri, insieme allo stesso Pioli, compongono la lista dalla quale dovrebbe uscire il sostituto di Raffaele Palladino, con i tifosi che stanno spingendo per Sarri.