Pioli suona la carica prima del Bologna: "Siamo determinati e vogliamo fare risultato"
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro il Bologna, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026.
Queste le sue parole:
Formazione importante da un punto di vista offensivo
“Stiamo cercando l’equilibrio e dopo dipenderà dai tempi. Siamo determinati e vogliamo sfruttare ogni partita per migliorare la classifica. Vogliamo giocarcela fino in fondo”.
Il bel momento in Europa League può rappresentare un click?
“No, il campionato è un’altra cosa e dobbiamo pensare a fare bene oggi. C’è da stare compatti ed essere aggressivi ma restando concentrati solo sulla gara di oggi. Non dobbiamo pensare al passato”.
Gran momento di Gudmunsonn in Europa League, come lo vede oggi?
“Conosciamo i nostri avversari, pensiamo di avere in Gudmunsonn un giocatore in grado di giocare tra le linee. Conta il movimento davanti e il tempo in cui serviremo la fase offensiva”.
Di seguito le formazioni ufficiali del match
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Stefano Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Daniel Niccolini