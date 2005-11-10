Il Pirata Muriqi porta un tesoretto: quanto incassa la Lazio per il suo passaggio al Fenerbahce

Vedat Muriqi è pronto a lasciare il Maiorca e la Spagna, ad attenderlo c'è la Super Lig turca: come riporta Fabrizio Romano, è tutto fatto per il suo trasferimento a titolo definitivo al Fenerbahce. Un'operazione per una cifra non banale, da 15 milioni totali, nonostante stiamo parlando di un giocatore non più nel fiore degli anni (ne ha compiuti 32 ad aprile).

Operazione che indirettamente farà contenta anche la Lazio, visto che su di lui continuava ad avere il diritto al 45% sulla futura rivendita da parte del club iberico. Il club di Claudio Lotito dunque è pronto ad incassare una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Muriqi lascerà il Maiorca dove è diventato un'autentica icona in questi anni, dopo non essere riuscito a lasciare il segno nella Capitale italiana. In totale il centravanti saluta la sua attuale società dopo aver realizzato 58 gol e 12 assist in 155 presenze totali, che fanno di lui il terzo miglior marcatore di tutti i tempi della società. Meglio di lui hanno fatto soltanto Abdon Prats, che ne ha realizzati 59 (ma in 285 presenze) e Samuel Eto'o, che in 162 apparizioni ha fatto 70 gol con il Maiorca. L'ex Lazio lascia dunque sul podio, ad un passo dalla vetta.