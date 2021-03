Pirlo: "Arthur non aveva visto l'avversario. Tanti gli errori individuali, serve concentrazione"

vedi letture

“Arthur purtroppo era deluso, un calo di concentrazione perché non aveva visto l’avversario dietro a Bonucci”. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è tornato sul clamoroso errore del centrocampista brasiliano che ha portato al gol del Benevento: “Sono cose che non devono capitare, un passaggio orizzontale un mezzo all’area di rigore è sempre pericoloso. Se non sei concentrato e non hai la fame di vincere certe partite vai in contro a queste sconfitte. Sono tanti errori individuali che messi insieme poi ti portano a perdere tanti punti. Sono cose che bisogna migliorare perché bisogna essere concentrati e affamati sin dall’inizio. Se non ce l’hai rischi di fare brutte figure”.

Qui tutte le parole di Pirlo in conferenza.