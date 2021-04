Pirlo difende Cristiano Ronaldo: "Non fai venticinque gol in stagione per caso"

Assente di lusso nella gara della Juventus persa contro l'Atalanta per 1-0, Cristiano Ronaldo resta sempre al centro del dibattito bianconero. Andrea Pirlo ne ha parlato a Sky Sport dopo la gara. "Ronaldo non ha fatto per caso 25 gol in stagione. Sappiamo che è il nostro finalizzatore ma anche all'andata ha fatto una grande gara, abbiamo tenuto bene il pallino in mano nonostante ci fosse anche lui in campo. Si adatta facilmente a questo tipo di partite perché è un campione poi quando ti manca magari hai qualche azione dove puoi finalizzare di meno perché ti manca il killer d'area di rigore però tutto sommato anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate e poi un episodio ha cambiato il risultato finale".