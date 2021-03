Pirlo: "Mi aspettavo qualche punto in più, l'obiettivo era vincerle tutte. Poi è normale non farlo"

vedi letture

Andrea Pirlo si aspettava qualche punto in più, a questo punto del campionato della Juventus? La risposta, in conferenza è chiara: “Certo che ti aspetti qualche punto in più, purtroppo sono venuti in meno. L’obiettivo iniziale è di vincerle tutte, poi è normale che tu non possa raggiungere questi obiettivi. Ora guardiamo al futuro, che si chiama Spezia”.

Qui la conferenza stampa di Pirlo.