Pirlo perde anche Cuadrado per la Champions. La Juve spera di ritrovare Dybala

La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta rimediata nella serata di sabato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Una caduta inaspettata contro una squadra in difficoltà dal punto di vista degli uomini mancanti e del morale non proprio dei migliori. Il crollo del Milan sul campo dello Spezia e la vittoria dell’Inter sulla Lazio hanno alterato il distacco in classifica dalla vetta di un solo punto, questa l’unica, esigua, nota positiva del fine settimana. La sola, anche perché al weekend da dimenticare si è aggiunto anche l’infortunio di Cuadrado che estrometterà il colombiano dalla sfida di Champions League in programma mercoledì sera in Portogallo.

CUADRADO OUT COL PORTO - Squadra subito in campo all’indomani dell’1-0 firmato da Lorenzo Insigne con il consueto lavoro di scarico per chi ha giocato il giorno precedente. Tra questi non c’era Juan Cuadrado, uscito per un problema alla coscia destra nell’intervallo della sfida agli azzurri. L’infortunio verrà valutato nel dettaglio nelle prossime ore per stabilire l’entità del fastidio ma il colombiano salterà sicuramente la trasferta europea di Oporto. Una tegola non da poco per Andrea Pirlo che perde uno dei giocatori maggiormente incisivi della sua rosa nell’economia del gioco e nella capacità, e facilità, di creare occasioni da gol.

ASSENTE ANCHE ARTHUR, SPERANZA DYBALA - E non ci sarà neanche Arthur, la cui condizione fisica desta qualche preoccupazione, alle prese con una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che andrà valutata quotidianamente in base alle sensazioni dell’ex Barcellona e sulla quale è complicato fare previsioni di rientro. La speranza più grande in casa bianconera è quella di ritrovare a disposizione Paulo Dybala. L’argentino, ormai assente da più di un mese a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ha faticato negli ultimi giorni a smaltire completamente il dolore che gli ha impedito di tornare tra i convocati per le sfide con Inter e Napoli. Le prossime ore saranno più che mai decisive per comprendere se la speranza, dell’argentino e di Pirlo, possa finalmente trasformarsi in realtà.