Pirlo: "Roma tra le migliori in Italia. Il ko con l'Inter ci ha aiutato tanto". Out Dybala e Ramsey

Che partita sarà contro la Roma? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Roma ha risposto così: "La Roma è una delle squadre che gioca meglio in Italia, bisognerà fare grande attenzione, sono molto bravi nelle ripartenze e bisognerà essere molto bravi nelle preventive per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede. La sconfitta contro l'Inter ci ha aiutato, ci ha fatto capire che bisogna avere sempre grandi motivazioni in ogni partita. Se non siamo al top è difficile giocare contro tutti. Ma stiamo migliorando anche sotto altri aspetti. Infortunati? Dybala ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non è ancora a disposizione".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Andrea Pirlo