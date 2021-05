Pirlo: "Sicuramente vedo Cristiano Ronaldo e Dybala nel futuro della Juventus"

Quanti rimpianti ha a non avere avuto sempre Ronaldo e Dybala e se li vede in futuro? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A ha risposto così: "Sicuramente li vedo nel futuro. Nel presente rimpianti ce ne sono come per tutti quelli che non ho avuto a disposizione. Se non arrivi a centrare l'obiettivo per forza devi avere dei rimpianti, altrimenti non saresti un allenatore in grado di poter vincere o di essere ambizioso. Io lo sono e quindi di rimpianti devi sempre averne".

