Pirlo: "Sta a me dimostrare di poter essere l'allenatore della Juve anche il prossimo anno"

E' stato rassicurato sul suo futuro? Non la infastidiscono queste indiscrezioni? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli - recupero della terza giornata di Serie A - ha risposto così: "Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Abbiamo questo tipo di rapporto, sapevo di questo incontro e sono al corrente anche della sua fiducia, su questo non ho alcun dubbio. Poi è normale che sta a me dimostrare di poter essere l'allenatore dell'anno prossimo".

