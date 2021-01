Pirlo sulla corsa Scudetto: "Se lo contendono in 5-6, ma il Milan resta la squadra da battere"

"La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è la squadra da battere, perché è in testa. Noi pensiamo a vincere tante partite, con molti scontri diretti a Torino, poi vedremo a che punto saremo ad aprile". Mister Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna, ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A.