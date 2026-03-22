Live TMW Pisa, Hojholt: "La vittoria della Cremonese? Lo sapevamo. Ci rende le cose più complicate"

15.05 - Malthe Hojholt, centrocampista del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta pesante per 5-0 incassata con il Como. Diretta testuale a cura di TMW.

Cos'è mancato oggi? Il Pisa ha fatto troppo poco oggi...

"Sì, sapevamo dall'inizio che sarebbe stata dura. Venivamo da una settimana positiva, ci siamo allenati al meglio, però la partita è stata differente. Siamo venuti a Como ma è stata una giornata dura. Quando perdi 5-0 c'è poco da dire".

Come si riparte ora?

"Domani vedremo dai video di questa partita, su cosa potremo lavorare e migliorare. Dobbiamo ripartire dagli errori di oggi e capire cosa sia successo per migliore e affrontare le prossime sfide in maniera migliore".

Perché questa goleada? Cosa pensi non sia andato oggi?

"Penso che abbiamo perso la partita, ma sapevamo prima che avremmo dovuto correre molto perché il Como è molto forte con la palla. Ha complicato le cose. Per me ora è difficile dire cosa non sia andato, quando perdi 5-0 è difficile. Abbiamo tanto da migliorare".

Oggi non è stato salvato l'orgoglio...

"No, certo, sappiamo ora che la situazione in campionato è molto difficile per noi. Ma abbiamo ancora 8 partite per lottare ogni giorno per il club e i tifosi. Cercare di vincere il più possibile".

Quanto ha pesato l'assenza dei tifosi? E ha pesato la vittoria della Cremonese?

"I nostri tifosi sono importanti per noi, ma non so quanto abbia pesato oggi. Abbiamo perso diverse partite questa stagione, ma dobbiamo andare avanti nel resto della stagione. La sconfitta della Cremonese? Lo sapevamo. E ci rende le cose ancora più complicate. Ma dobbiamo fare il meglio da qui alla fine".

15.10 - Finisce la conferenza stampa.