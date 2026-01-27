Sampdoria, sorpasso sul Cesena per Di Pardo. L'esterno preferisce il club ligure
La Sampdoria sembra aver messo la freccia di sorpasso sul Cesena per un esterno che può giocare su entrambe le corsie laterali. Si tratta di Alessandro Di Pardo, classe ‘99 in scadenza con il Cagliari dove è finito ai margini del progetto del tecnico Pisacane come dimostrano le appena cinque presenze, per un totale di 188 minuti, in questa stagione. Il classe ‘99 contro la Fiorentina non è stato convocato per un affaticamento al polpaccio che però non sembra preoccupare in ottica futura. Secondo La Repubblica il giocatore preferirebbe la piazza ligure a quella romagnola e per questo si potrebbe chiudere nelle prossime ore.
I blucerchiati inoltre dovranno risarcire il Pisa di ottantamila euro per la mancata disputa di un’amichevole prevista nell’operazione che portò l’esterno Beruatto a Genova. Per questo potrebbe sbloccarsi la trattativa per il mediano Malthe Hojholt, classe 2001, che in questa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro – cinque minuti nelle ultime quattro – che piace al CEO Sport Fredberg.
Oggi dovrebbe essere il giorno del rinnovo quadriennale di Francesco Conti, mentre è in alto mare il prolungamento del contratto di Simone Giordano nonostante il terzino sinistro non abbia mai nascosto la voglia di continuare in blucerchiato.
