Pizarro: "Roma, tieniti stretta mister Gasperini. La Champions è ancora alla portata"

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha concesso un'intervista al quotidiano Il Tempo per commentare l'attualità giallorossa. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'eliminazione dall'Europa League: "È stata inaspettata, ero molto fiducioso sul fatto che potesse andare diversamente. La Roma ha trovato un Bologna che non ci aspettavamo, anche perché in campionato sta dimostrando altro. Dispiace perché i tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori d’Italia".

Sulla corsa al quarto posto il cileno non ha dubbi: "La Roma può assolutamente arrivare quarta e qualificarsi in Champions League. Se la deve giocare fino alla fine. La zona Champions è ancora alla portata, basta una vittoria e si rimette in gioco tutto".

Infine, una battuta su mister Gasperini: "La Roma ha un grandissimo allenatore e se lo deve tenere stretto. Lo ha dimostrato in passato e anche in questa stagione. È il suo primo anno e anche lui deve conoscere la piazza di Roma, completamente diversa da quella di Bergamo. Io mi auguro sempre il massimo bene per la Roma. Ci sarà da parlare questa estate perché l'allenatore ha già dimostrato di saper fare un grande lavoro con quello che ha a disposizione. La sua esperienza è importantissima, lo sarà anche in questa settimana complicata".