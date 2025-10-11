Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti e Bielsa"

A margine dell’evento per l’EA7 World Legends Padel Tour in corso a New York, l'ex centrocampista David Pizarro ha detto la sua sulla Roma capolista a sorpresa in Serie A. Queste le sue dichiarazioni sui giallorossi riportate dal portale VoceGiallorossa:

"Sono legatissimo alla Roma. Abbiamo fatto divertire i nostri tifosi ma la cattiva sorte non ci ha regalato quello scudetto che avremmo meritato. La classifica oggi è bellissima, speriamo di tener duro e di stare agganciati il più alto possibile e abbiamo fiducia per il mercato di gennaio. Gasperini e la squadra stanno facendo un lavoro importante, è un allenatore che sa far calcio; sono quegli allenatori, come Spalletti e Bielsa, che tirano fuori il massimo dai giocatori, Gasperini è uno che ti sta dietro e che ti aiuta a migliorare. Sono stato felicissimo quando ho visto che l'allenatore nostro era diventato lui, speriamo bene".

Il cileno ha poi parlato di Manu Koné, suo vero e proprio pupillo nella Roma attuale: "Stravedo per Koné, per me è un campione. Anche il fuoriclasse che abbiamo in porta ci ha aiutati tanto. L’obiettivo è lo scudetto. Vivo a Roma, sono passati tanti anni da quando non si vince un campionato. Vedendo che il Napoli ne ha vinti due in pochi anni".