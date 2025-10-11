Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti e Bielsa"

Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti e Bielsa"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:00Serie A
Giacomo Iacobellis

A margine dell’evento per l’EA7 World Legends Padel Tour in corso a New York, l'ex centrocampista David Pizarro ha detto la sua sulla Roma capolista a sorpresa in Serie A. Queste le sue dichiarazioni sui giallorossi riportate dal portale VoceGiallorossa:

"Sono legatissimo alla Roma. Abbiamo fatto divertire i nostri tifosi ma la cattiva sorte non ci ha regalato quello scudetto che avremmo meritato. La classifica oggi è bellissima, speriamo di tener duro e di stare agganciati il più alto possibile e abbiamo fiducia per il mercato di gennaio. Gasperini e la squadra stanno facendo un lavoro importante, è un allenatore che sa far calcio; sono quegli allenatori, come Spalletti e Bielsa, che tirano fuori il massimo dai giocatori, Gasperini è uno che ti sta dietro e che ti aiuta a migliorare. Sono stato felicissimo quando ho visto che l'allenatore nostro era diventato lui, speriamo bene".

Il cileno ha poi parlato di Manu Koné, suo vero e proprio pupillo nella Roma attuale: "Stravedo per Koné, per me è un campione. Anche il fuoriclasse che abbiamo in porta ci ha aiutati tanto. L’obiettivo è lo scudetto. Vivo a Roma, sono passati tanti anni da quando non si vince un campionato. Vedendo che il Napoli ne ha vinti due in pochi anni".

Articoli correlati
Pizarro sulla Roma: "Auguro il meglio a Gasperini. Con i Friedkin obiettivo Scudetto"... Pizarro sulla Roma: "Auguro il meglio a Gasperini. Con i Friedkin obiettivo Scudetto"
Pizarro non ha dubbi: "Dzeko alla Fiorentina secondo me andrà in doppia cifra, agile... Pizarro non ha dubbi: "Dzeko alla Fiorentina secondo me andrà in doppia cifra, agile agile"
Pizarro non ha dubbi: "Betis? La Fiorentina può farcela. Fagioli imprevedibile, mi... Pizarro non ha dubbi: "Betis? La Fiorentina può farcela. Fagioli imprevedibile, mi piace tanto"
Altre notizie Serie A
Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti... Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti e Bielsa"
Marchese: "Fiorentina, perché giocare a 3 dietro? Meravigliato dai tanti moduli di... Marchese: "Fiorentina, perché giocare a 3 dietro? Meravigliato dai tanti moduli di Pioli"
Pepe: "Juventus, serve compattezza. Il Milan senza coppe lo vedo davanti a tutti"... Pepe: "Juventus, serve compattezza. Il Milan senza coppe lo vedo davanti a tutti"
Retroscena Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni"... TMWRetroscena Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni"
Pjanic chiama la Serie A: "L'Italia è la mia seconda casa, non escludo di tornare... Pjanic chiama la Serie A: "L'Italia è la mia seconda casa, non escludo di tornare a gennaio"
La top 3 di Ibra: "Zlatan, Ibra e Ibrahimovic". Poi fa il serio: "Ronaldo, Maradona... TMWLa top 3 di Ibra: "Zlatan, Ibra e Ibrahimovic". Poi fa il serio: "Ronaldo, Maradona e Messi"
Roma, a gennaio sarà sistemato l'attacco: da Zirkzee a Ekhator, i profili sotto osservazione... Roma, a gennaio sarà sistemato l'attacco: da Zirkzee a Ekhator, i profili sotto osservazione
La griglia scudetto di Ghoulam: "Napoli e Roma in testa, ma ci sono anche Inter e... La griglia scudetto di Ghoulam: "Napoli e Roma in testa, ma ci sono anche Inter e Milan"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
3 Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
4 Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio"
5 Il paradosso di Riccardo Orsolini: capocannoniere in A, in panchina con l'Italia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine top news n.1 Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia
Immagine top news n.2 Bonny, il retroscena: poteva finire in Premier League. Perché saltò la cessione dal Parma
Immagine top news n.3 Ibra: "Non una, molte litigate con Allegri. Con l'Arsenal mi disse che ero stato un disastro"
Immagine top news n.4 Mancini: "Andremo sicuramente al Mondiale. Gattuso nel posto più bello per un allenatore"
Immagine top news n.5 Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina
Immagine top news n.6 Estonia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui e non solo, sarà 4-4-2 offensivo
Immagine top news n.7 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pizarro sulla Roma: "Svilar fuoriclasse, stravedo per Koné. Gasperini come Spalletti e Bielsa"
Immagine news Serie A n.2 Marchese: "Fiorentina, perché giocare a 3 dietro? Meravigliato dai tanti moduli di Pioli"
Immagine news Serie A n.3 Pepe: "Juventus, serve compattezza. Il Milan senza coppe lo vedo davanti a tutti"
Immagine news Serie A n.4 Retroscena Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni"
Immagine news Serie A n.5 Pjanic chiama la Serie A: "L'Italia è la mia seconda casa, non escludo di tornare a gennaio"
Immagine news Serie A n.6 La top 3 di Ibra: "Zlatan, Ibra e Ibrahimovic". Poi fa il serio: "Ronaldo, Maradona e Messi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, le medie voto alla sosta di ottobre: squadra senza certezze. Resiste Esposito
Immagine news Serie B n.2 Inzaghi: "Questo Palermo più simile al mio Benevento che al Pisa. Speravo in questo inizio"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, le medie voto alla sosta di ottobre: finalmente Pafundi! Per il resto poco o nulla
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Pagliuca resta in bilico e spunta una vecchia conoscenza: Dionisi nome caldo
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, le medie voto alla sosta di ottobre: il granata fa bene ai portieri. Vedi Motta
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla: "Mancano ancora 36 punti. Motta? Ha qualità importanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania
Immagine news Serie C n.2 Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club
Immagine news Serie C n.3 Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.6 A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Snerle per Orsi. Polli guida le nerazzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus-Como, le formazioni ufficiali: Lehmann sfida il passato. Girelli dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Simonelli-Goldoni lanciano la Lazio: vittoria per 2-1 contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Piemonte guida l'attacco biancoceleste, Bahr dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?