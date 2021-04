PODCAST - La Superlega è stata subito abolita. Ma i problemi da risolvere restano

Cosa resta del progetto Superlega? Quali sono i problemi sollevati e che questo progetto sepolto prima ancora di nascere ha messo in evidenza e che andranno comunque affrontati? E' l'argomento del nostro podcast di oggi. In cui analizziamo i motivi che hanno spinto 12 club d'élite a formare un progetto che aveva motivazioni solo economiche e di appel. Motivazioni che però non possono essere ignorate. Clicca sul nostro podcast per ascoltarlo.