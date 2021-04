PODCAST - Visto Riccardo Calafiori? La Roma ha seriamente rischiato di perderlo

Aveva chiesto più spazio dopo il match d'andata e Fonseca ieri sera contro l'Ajax l'ha accontentato. L'ha schierato dal primo minuto e Riccardo Calafiori con una prestazione da 7 in pagella, con l'assist per il gol di Dzeko, ha dimostrato che può rappresentare non solo il futuro della Roma ma anche il presente.

Calafiori è stato blindato dalla Roma, club che lo scorso settembre rischiò seriamente di perderlo. "E il futuro? "Spinazzola è fortissimo. Vediamo, vediamo...", ha detto ieri sera. Clicca sul podcast di TMW per ascoltare la storia.