Pogba non si opera ma la Juve aveva altri piani: decisione presa dal francese, rischio ricaduta

Paul Pogba, nella giornata di ieri, dopo il consulto a Lione con il luminare Bertrand Sonnery-Cottet, ha preso la sua decisione di non operarsi al ginocchio, optando per una terapia conservativa che potrebbe avere pro e contro. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus ha preso atto della cosa, seppur avesse altri piani, visto che il rischio ricaduta c'è. Il polpo dovrebbe rientrare in 5 settimane ma senza intervento il menisco non si riparerà certo da solo: il dolore potrebbe scomparire ma se il calciatore dovesse compiere un movimento simile a quello che gli ha causato il dolore la prima volta, bisognerebbe poi procedere all'intervento, senza se se senza ma. In quest'ultimo caso i tempi di recupero sarebbero lunghi, ma la Juventus, e la Francia, sperano che tutto questo non accada mai.