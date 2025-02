Ufficiale Politakis nuovo rinforzo per il Torino: arriva dal PAOK, a titolo definitivo

Nuovo arrivo per il settore giovanile del Torino, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. Grigorios Politakis, nato il 29 maggio 2006 a Chania, Grecia, è un giovane calciatore greco che ricopre il ruolo di ala destra. Alto 1,83 metri e destro di piede, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del PAOK Salonicco, uno dei club più prestigiosi della Grecia. Durante il suo percorso nel settore giovanile del PAOK, Politakis ha mostrato notevoli abilità tecniche e una spiccata velocità, caratteristiche che gli hanno permesso di distinguersi come uno dei talenti emergenti del calcio greco.

La sua capacità di dribbling e la visione di gioco lo rendono un elemento prezioso nel reparto offensivo. Pochi giorni fa, Politakis ha compiuto un passo significativo nella sua carriera trasferendosi al Torino, entrando a far parte della formazione Primavera del club italiano. Questo trasferimento rappresenta un'importante opportunità per il giovane talento greco di confrontarsi con un calcio più competitivo e di proseguire il suo sviluppo in un ambiente professionistico di alto livello. Con il suo potenziale e le sue qualità tecniche, Politakis è considerato un prospetto interessante per il futuro del calcio europeo.