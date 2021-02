Politano: "All'Inter sono cresciuto tanto ma questo è fin qui il mio migliore campionato"

Le proiezioni dicono che questo potrebbe essere il tuo migliore anno in zona gol: da cosa dipende? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Matteo Politano, ala del Napoli che nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Granada - andata dei sedicesimi di finale di Europa League - ha risposto così: "Penso sia una fase di maturità. Al Sassuolo avevo fatto bene, anche all'Inter ero cresciuto tanto. Al Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. È importante per me, perchè ormai non sono più un ragazzino".

