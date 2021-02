Porto-Juve, la situazione dell'infermeria bianconera: Dybala migliora, Bonucci out 20 giorni

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'infermeria bianconera. Leonardo Bonucci si è infortunato durante l'ultimo allenamento ma è voluto andare comunque in Portogallo per stare vicino ai compagni. Effettuerà gli esami al ritorno, potrebbe rientrare per la Lazio o per il ritorno col Porto. Fuori comunque 20 giorni, a Oporto c'è anche Paulo Dybala. La Joya migliora ma non è ancora in condizione, il giorno del gran rientro potrebbe essere lunedì prossimo allo Stadium col Crotone. Rimasti invece a Torino sia Arthur che Juan Cuadrado: il brasiliano ha una calcificazione per la quale spera di evitare l'intervento chirurgico, il colombiano ha nel mirino la gara con la Lazio.