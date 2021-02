Porto-Juventus, le ultime di formazione: dubbi Conceicao. Assenze e 11 (quasi) scelto per Pirlo

Torna la Champions e domani scende in campo la Juventus contro il Porto. A Oporto i padroni di casa hanno l'organico praticamente al completo e Sergio Conceicao dovrebbe scegliere il tandem formato da Marega e Taremi, favorito su Diaz. In mezzo il centrocampo sembra fatto, Oliveira è diffidato e dovrà fare attenzione al cartellino. Due dubbi dietro: Sarr o Sanusi come terzino sinistro, Mbemba o Diogo Leite in mezzo. Per la Juventus, invece, che non avrà in campo Dybala e Bonucci, spazio a De Ligt al fianco di Chiellini in difesa. Mediana senza dubbi di sorta, vista l'indisponibilità di Arthur, davanti Morata favoritissimo su Kulusevski al momento per una maglia al fianco di Ronaldo.

Porto (4-4-2) Marchesin; Manafà, Mbemba (Diogo Leite), Pepe, Sarr (Sanusi); Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

Juventus (4-4-2) Szczesny ; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata (Kulusevski), Ronaldo.