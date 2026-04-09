Porto-Nottingham Forest, le formazioni ufficiali: Thiago Silva titolare, duello con Ndoye
Sono state diramate le formazioni ufficiali di uno dei tre quarti d'andata di Europa League, Porto-Nottingham Forest. Francesco Farioli, allenatore italiano di 36 anni, si giocherà una buona fetta di qualificazione per la semifinale a partire dall'incontro casalingo (ore 21) al Do Dragao. Per sfidare i Tricky Trees schiera un tridente d'attacco potente con Sainz-Moffi-William Gomes, in difesa invece spunta l'ex Milan e PSG - tra le altre - Thiago Silva dal primo minuto.
Lato Nottingham Forest, invece, l'ex Bologna Nico Dominguez viene schierato a sorpresa da terzino destro e non da centrocampista, mentre nel tridente offensivo spicca l'ex Bologna Ndoye in compagnia di Bakwa e Wood.
Porto (4-3-3): Diogo Costa; M.Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Fofana, Rosario, Gabriel Veiga; Sainz, Moffi, William Gomes.
Allenatore: Francesco Farioli.
Nottingham Forest (4-3-3): Ortega; Dominguez, Abbott, Murillo, Morato; McAtee, Yates, Gibbs-White; Bakwa, Wood, Ndoye.
Allenatore: Vitor Pereira.